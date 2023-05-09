Кучаев: «Я могу посмотреть скучный футбольный матч, но не скучное фигурное катание»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, следит ли он за фигурным катанием.

«Только когда Лена что-то смотрит. Но я так, краем глаза — ничего не понимаю. Она может скинуть какое-то выступление: «Смотри, прикольно, тебе понравится». Но попадаются и скучные прокаты, после которых включать фигурку не хочется. Я могу посмотреть скучный футбольный матч, но не скучное фигурное катание. Основная причина — я в этом просто не разбираюсь. Уровень познаний у меня примерно такой: если мне будут перечислять какие-то имена, я скажу: «О, это фигурист». Раньше и так бы не смог, так что шаг вперед сделан», — сказал Кучаев «СЭ».

В сезоне-2022/23 Кучаев провел 19 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

Полное интервью Константина Кучаева «СЭ» здесь