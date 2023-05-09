Кучаев — о предложении Радионовой: «Кольцо в торт или бокал не прятал, никак не изощрялся»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в интервью «СЭ» рассказал о том, как готовился сделать предложение фигуристке Елене Радионовой.

«Я не то чтобы готовился — просто принял решение и ждал зимы, когда смог бы это сделать в подходящий момент. Понимал: будет отпуск, благоприятное время. Прошло все обычно, ничего сверхъестественного. Кольцо в торт или бокал не прятал, никак не изощрялся. Дата свадьбы? Да пока не знаю — идет чемпионат, поэтому сложно утвердить дату росписи и тем более самой свадьбы. С первым мы вроде разобрались. А вот со свадьбой вопросы из-за графика. Возможно, не в этом году. Может, вообще не будет. Лена спокойно к этому относится и все понимает», — сказал Кучаев «СЭ».

Радионова — двукратный серебряный призер чемпионатов Европы и бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию. Она завершила карьеру в сентябре 2020 года.

Полное интервью Константина Кучаева «СЭ» здесь