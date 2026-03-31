Футболист ЦСКА Глебов: «Молодое поколение более профессиональное, чем старшее. Но мы сохраняем уважение»

Полузащитник сборной России и ЦСКА Кирилл Глебов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о разнице между поколениями.

— Возрастные игроки говорят, что поколение изменилось. Что молодые футболисты стали другими, не уважают их, спорят.

— Наверное, они имели ввиду, что молодое поколение стало более профессиональным. Но в команде сохраняется уважение к старшим. Например, к Баринову или Головину я отношусь с большим уважением. Просто сейчас мы уделяем больше времени профессиональным делам — восстановлению, дополнительным тренировкам. Раньше этого было меньше.

— Если Баринов будет тебе что-то говорить, ты прислушаешься или поспоришь?

— До этого ситуации не доходили. Он лидер, авторитет. Будет неправильно что-либо говорить ему.

Во вторник, 31 марта, сборные России и Мали сыграют BetBoom матч на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.00 мск.

27 марта команда Валерия Карпина в Краснодаре обыграла Никарагуа со счетом 3:1.