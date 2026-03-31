Футболист ЦСКА Глебов: «Молодое поколение более профессиональное, чем старшее. Но мы сохраняем уважение»
Полузащитник сборной России и ЦСКА Кирилл Глебов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о разнице между поколениями.
— Возрастные игроки говорят, что поколение изменилось. Что молодые футболисты стали другими, не уважают их, спорят.
— Наверное, они имели ввиду, что молодое поколение стало более профессиональным. Но в команде сохраняется уважение к старшим. Например, к Баринову или Головину я отношусь с большим уважением. Просто сейчас мы уделяем больше времени профессиональным делам — восстановлению, дополнительным тренировкам. Раньше этого было меньше.
— Если Баринов будет тебе что-то говорить, ты прислушаешься или поспоришь?
— До этого ситуации не доходили. Он лидер, авторитет. Будет неправильно что-либо говорить ему.
Во вторник, 31 марта, сборные России и Мали сыграют BetBoom матч на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.00 мск.
27 марта команда Валерия Карпина в Краснодаре обыграла Никарагуа со счетом 3:1.
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1
|Зенит
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2
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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|0-0
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10
|Ростов
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|0-0
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11
|Кр. Советов
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Акрон
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|0-0
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14
|Динамо Мх
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|0
|0-0
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15
|Родина
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16
|Факел
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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