«Рубин» и «Нефтехимик» ведут переговоры о слиянии

«Рубин» и «Нефтехимик» находятся в стадии переговоров о слиянии клубов. Об этом «СЭ» сообщили в пресс-службе казанцев.

«ФК «Рубин» и ФК «Нефтехимик» ведут переговоры о формате дальнейшего сотрудничества. Прорабатывается решение для формирования единой вертикали подготовки талантов и развития футболистов внутри региона за счет синергии систем и эффективного взаимодействия двух футбольных центров республики», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее журналист Сергей Ильев в своем Telegram-канале сообщил, что рассматривается вариант, при котором «Нефтехимик» может войти в структуру «Рубина».

После 22 туров «Рубин» с 30 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Нефтехимик» идет восьмым в Первой лиге, набрав 35 очков в 25 встречах.

В последний раз клубы предметно сотрудничали в 2012-2013 годах, когда «Нефтехимик» взял в аренду игроков «Рубина» Игоря Портнягина, Саломона Кверквелию, Алишера Джалилова и ряд других. После этого Казань и Нижнекамск регулярно обменивались футболистами, но не на официальной основе.