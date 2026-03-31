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«Рубин» и «Нефтехимик» ведут переговоры о слиянии

Егор Сергеев
корреспондент

«Рубин» и «Нефтехимик» находятся в стадии переговоров о слиянии клубов. Об этом «СЭ» сообщили в пресс-службе казанцев.

«ФК «Рубин» и ФК «Нефтехимик» ведут переговоры о формате дальнейшего сотрудничества. Прорабатывается решение для формирования единой вертикали подготовки талантов и развития футболистов внутри региона за счет синергии систем и эффективного взаимодействия двух футбольных центров республики», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее журналист Сергей Ильев в своем Telegram-канале сообщил, что рассматривается вариант, при котором «Нефтехимик» может войти в структуру «Рубина».

После 22 туров «Рубин» с 30 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Нефтехимик» идет восьмым в Первой лиге, набрав 35 очков в 25 встречах.

В последний раз клубы предметно сотрудничали в 2012-2013 годах, когда «Нефтехимик» взял в аренду игроков «Рубина» Игоря Портнягина, Саломона Кверквелию, Алишера Джалилова и ряд других. После этого Казань и Нижнекамск регулярно обменивались футболистами, но не на официальной основе.

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Первая лига
РПЛ
ФК Нефтехимик
ФК Рубин (Казань)
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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