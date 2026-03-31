Руденко: «В «Локомотиве» нет лидеров? У нас вся команда — лидеры. В том числе и главный тренер»

Нападающий «Локомотива» Александр Руденко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о лидерах в команде.

«У нас хороший коллектив, русский костяк. Мы с ребятами очень хорошо общаемся, друг друга поддерживаем. У нас все максималисты. Мы не просто так играем в футбол, хотим что-то выиграть. Есть мнение, что Галактионову нужна послушная раздевалка без лидеров? А у нас в команде нет лидеров что ли? Для меня у нас все в команде лидеры. В том числе и главный тренер», — сказал Руденко «СЭ» в микст-зоне после матча с «Акроном».

После 22 туров «Локомотив» набрал 44 очка и идет на третьем месте в таблице РПЛ.

5 апреля железнодорожники сыграют в гостях со «Спартаком».