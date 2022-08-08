Обляков рассказал о серьезности травмы после матча с «Факелом» в 4-м туре РПЛ

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал о серьезности травмы, полученной в матче против «Факела» в 4-м туре РПЛ (4:1).

Хавбек получил повреждение, столкнувшись с одним из футболистов воронежского клуба и был заменен на 33-й минуте матча.

«Спасибо всем, кто переживает. Я медобследование прошел: серьезной травмы нет. Сейчас мы с медицинским штабом активно работаем над моим восстановлением. Так что всем удачи и спасибо за поддержку и всем хорошей недели», — сказал Обляков в своем Telegram-канале.

После 4 туров РПЛ ЦСКА лидирует в турнирной таблице с 10 очками. Столько же — у «Спартака».