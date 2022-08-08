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Сегодня, 16:26

Обляков рассказал о серьезности травмы после матча с «Факелом» в 4-м туре РПЛ

Руслан Минаев
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал о серьезности травмы, полученной в матче против «Факела» в 4-м туре РПЛ (4:1).

Хавбек получил повреждение, столкнувшись с одним из футболистов воронежского клуба и был заменен на 33-й минуте матча.

«Спасибо всем, кто переживает. Я медобследование прошел: серьезной травмы нет. Сейчас мы с медицинским штабом активно работаем над моим восстановлением. Так что всем удачи и спасибо за поддержку и всем хорошей недели», — сказал Обляков в своем Telegram-канале.

После 4 туров РПЛ ЦСКА лидирует в турнирной таблице с 10 очками. Столько же — у «Спартака».

Иван Обляков
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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 4
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И К Ж
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Локомотив

 3 1 0
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