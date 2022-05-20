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Карраскаль — о выкупе контракта: «Верю, что у ЦСКА впереди много ярких побед»

Карраскаль прокомментировал переход в ЦСКА на постоянной основе
Читать «СЭ» в
Хорхе Карраскаль.
Фото Александр Федоров., «СЭ»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль прокомментировал переход в московский клуб на постоянной основе.

«Я очень рад, что продолжу выступление в ПФК ЦСКА. Меня очень тепло приняли в клубе и в команде, здесь я счастлив. У клуба прекрасные болельщики, их очень много! Все вместе — мы настоящая семья. Буду делать все возможное и выкладываться на 100 процентов в каждой игре. Верю, что у нас с ПФК ЦСКА впереди много ярких матчей и побед!» — цитирует Карраскаля пресс-служба ЦСКА.

О выкупе контракта рассказал и генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

«Мы рады, что Хорхе остается в клубе. В весенней части сезона Карраскаль зарекомендовал себя как очень сильный, техничный футболист. Хорхе сходу вписался в состав команды. И мы уверены, что у Карраскаля есть все качества для дальнейшего прогресса в составе ПФК ЦСКА», — сказал Бабаев.

Ранее стало известно, что ЦСКА активировал опцию выкупа контракта 23-летнего колумбийца у «Ривер Плейта». Карраскаль продолжит выступление за красно-синих до 2026 года.

В текущем сезоне хавбек сыграл за команду 13 матчей и забил один гол.

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
Хорхе Карраскаль
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Карраскаль продолжит выступать за ЦСКА до 2026 года
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Динамо

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П
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Крылья Советов

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Зенит

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Краснодар

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И К Ж
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Спартак

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