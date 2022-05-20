Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль прокомментировал переход в московский клуб на постоянной основе.

«Я очень рад, что продолжу выступление в ПФК ЦСКА. Меня очень тепло приняли в клубе и в команде, здесь я счастлив. У клуба прекрасные болельщики, их очень много! Все вместе — мы настоящая семья. Буду делать все возможное и выкладываться на 100 процентов в каждой игре. Верю, что у нас с ПФК ЦСКА впереди много ярких матчей и побед!» — цитирует Карраскаля пресс-служба ЦСКА.

О выкупе контракта рассказал и генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

«Мы рады, что Хорхе остается в клубе. В весенней части сезона Карраскаль зарекомендовал себя как очень сильный, техничный футболист. Хорхе сходу вписался в состав команды. И мы уверены, что у Карраскаля есть все качества для дальнейшего прогресса в составе ПФК ЦСКА», — сказал Бабаев.

Ранее стало известно, что ЦСКА активировал опцию выкупа контракта 23-летнего колумбийца у «Ривер Плейта». Карраскаль продолжит выступление за красно-синих до 2026 года.

В текущем сезоне хавбек сыграл за команду 13 матчей и забил один гол.