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Сегодня, 10:17

Фукс — о переходе Мойзеса: «Он мне очень поможет. Мы сыграемся очень здорово»

Фукс заявил, что сможет хорошо сыграться с Мойзесом
Алексей Еремин
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Защитник ЦСКА Бруно Фукс заявил, что сможет хорошо играть вместе с бразильцем Мойзесом Барбозой. В начале августа бразильский защитник перешел в московский клуб на правах аренды из «Интернасьонала».

«Конечно, я рад, что в команде появились латиноамериканские футболисты, — цитирует ТАСС Фукса. — Клуб сделал крутую вечеринку в латиноамериканском стиле. Сегодня была очень хорошая игра от ЦСКА. Мы начинали играть вместе с Мойзесом в «Интернасьонале». Он мне очень поможет. Мы сыграемся очень здорово».

27-летний защитник будет выступать за красно-синих под 27-м номером. В нынешнем сезоне Мойзес забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 19 матчах за бразильский клуб.

23-летний Фукс ни разу не появлялся на поле из-за травмы. В сезоне-2021/22 защитник принял участие в 10 матчах красно-синих и не отличился результативными действиями.

После четырех туров РПЛ ЦСКА набрал 10 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Столько же очков у «Спартака» после четырех игр.

Источник: https://tass.ru/sport/15414669

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов
Динамо

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 3
Локомотив 0
Матч завершен

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
4
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
5
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
6
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
7
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
8
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
9
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 0 : 2
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 4 : 1
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 3 : 0
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 0 : 0
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
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Федор Смолов

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П
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Оренбург

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Краснодар

 2
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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 3 1 0
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