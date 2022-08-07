Фукс заявил, что сможет хорошо сыграться с Мойзесом

Защитник ЦСКА Бруно Фукс заявил, что сможет хорошо играть вместе с бразильцем Мойзесом Барбозой. В начале августа бразильский защитник перешел в московский клуб на правах аренды из «Интернасьонала».

«Конечно, я рад, что в команде появились латиноамериканские футболисты, — цитирует ТАСС Фукса. — Клуб сделал крутую вечеринку в латиноамериканском стиле. Сегодня была очень хорошая игра от ЦСКА. Мы начинали играть вместе с Мойзесом в «Интернасьонале». Он мне очень поможет. Мы сыграемся очень здорово».

27-летний защитник будет выступать за красно-синих под 27-м номером. В нынешнем сезоне Мойзес забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 19 матчах за бразильский клуб.

23-летний Фукс ни разу не появлялся на поле из-за травмы. В сезоне-2021/22 защитник принял участие в 10 матчах красно-синих и не отличился результативными действиями.

После четырех туров РПЛ ЦСКА набрал 10 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Столько же очков у «Спартака» после четырех игр.