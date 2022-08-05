Медина оценил старт ЦСКА в нынешнем сезоне

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина оценил старт команды в нынешнем сезоне.

После трех туров Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцы набрали семь очков и занимают третье место в турнирной таблице.

«ЦСКА действительно очень хорошо начал, выдал отличный старт, — приводит слова Медины официальный сайт московского клуба. — Команда выполняет все требования тренерского штаба именно так, как они хотят видеть. Все игроки очень мотивированы, все хотят расти, совершенствоваться и прибавлять с каждой игрой. Мы молодая команда и, как все молодые игроки, хотим учиться, развиваться и становиться лучше. В первых встречах РПЛ болельщики могли увидеть, что мы заслужили победу над «Уралом» и «Сочи». Обидно, что упустили очки в игре в Нижнем Новгороде, но все еще впереди«.

В субботу, 6 августа, красно-синие сыграют с «Факелом» в матче 4-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра начнется в 17.30 по московскому времени.