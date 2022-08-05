Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:29

Медина оценил старт ЦСКА в нынешнем сезоне

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина оценил старт команды в нынешнем сезоне.

После трех туров Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцы набрали семь очков и занимают третье место в турнирной таблице.

«ЦСКА действительно очень хорошо начал, выдал отличный старт, — приводит слова Медины официальный сайт московского клуба. — Команда выполняет все требования тренерского штаба именно так, как они хотят видеть. Все игроки очень мотивированы, все хотят расти, совершенствоваться и прибавлять с каждой игрой. Мы молодая команда и, как все молодые игроки, хотим учиться, развиваться и становиться лучше. В первых встречах РПЛ болельщики могли увидеть, что мы заслужили победу над «Уралом» и «Сочи». Обидно, что упустили очки в игре в Нижнем Новгороде, но все еще впереди«.

В субботу, 6 августа, красно-синие сыграют с «Факелом» в матче 4-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра начнется в 17.30 по московскому времени.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/exclusive/khesus-medina-lyublyu-khodit-po-ulochkam-moskvy-i-izuchat-arkhitekturu-goroda/
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Какие продукты необходимо употреблять при дефиците витамина В12
Большунов рыбачит, Нагорный гребет, Рылов уходит от тренера. Чем занимаются наши звезды спорта, пока им запрещено выступать в мире
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
В CAS не назвали сроки рассмотрения апелляций российских клубов в отношении ФИФА
Погребняк считает, что «Урал» может рассчитывать на победу в матче против «Спартака»
Рианчо: «Если «Спартак» хочет стать чемпионом, ему нельзя спотыкаться об «Урал»
Источник: Карцев успешно прошел медобследование для «Динамо»
Медина: «ЦСКА горит желанием победить «Факел». Уверен в положительном исходе»
Медина готов перекрасить волосы в красно-синие цвета, если ЦСКА станет чемпионом России
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Краснодар» — «Локомотив» и другие матчи
Погребняк считает, что «Урал» может рассчитывать на победу в матче против «Спартака»
Рианчо: «Если «Спартак» хочет стать чемпионом, ему нельзя спотыкаться об «Урал»
Источник: Карцев успешно прошел медобследование для «Динамо»
Медина: «ЦСКА горит желанием победить «Факел». Уверен в положительном исходе»
Были друзьями в Испании, но перестали общаться. С чего начался конфликт Карпина и Мостового
Медина готов перекрасить волосы в красно-синие цвета, если ЦСКА станет чемпионом России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Погребняк считает, что «Урал» может рассчитывать на победу в матче против «Спартака»

В CAS не назвали сроки рассмотрения апелляций российских клубов в отношении ФИФА
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости