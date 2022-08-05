В CAS не назвали сроки рассмотрения апелляций российских клубов в отношении ФИФА

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции российских клубов на решение ФИФА в отношении выступающих в России иностранных футболистов, однако не смог назвать точных сроков вынесения окончательного вердикта.

«Спортивный арбитражный суд зарегистрировал обращения петербургского «Зенита», московских «Динамо», ЦСКА и «Локомотива», казанского «Рубина», «Сочи», «Краснодара» и «Ростова» против ФИФА. Процедуры начались недавно, сейчас они находятся на ранней стадии. В данное время невозможно сказать, когда будет вынесено окончательное решение», — цитирует ТАСС пресс-службу CAS.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров. Все вердикты организаций были оспорены РФС в CAS в Лозанне. Затем, в начале мая, УЕФА сообщил, что российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23, а сборная России не примет участия в Лиге наций-2022/23.

В июне ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами до лета 2023 года.