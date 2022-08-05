Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:46

В CAS не назвали сроки рассмотрения апелляций российских клубов в отношении ФИФА

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции российских клубов на решение ФИФА в отношении выступающих в России иностранных футболистов, однако не смог назвать точных сроков вынесения окончательного вердикта.

«Спортивный арбитражный суд зарегистрировал обращения петербургского «Зенита», московских «Динамо», ЦСКА и «Локомотива», казанского «Рубина», «Сочи», «Краснодара» и «Ростова» против ФИФА. Процедуры начались недавно, сейчас они находятся на ранней стадии. В данное время невозможно сказать, когда будет вынесено окончательное решение», — цитирует ТАСС пресс-службу CAS.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров. Все вердикты организаций были оспорены РФС в CAS в Лозанне. Затем, в начале мая, УЕФА сообщил, что российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23, а сборная России не примет участия в Лиге наций-2022/23.

В июне ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами до лета 2023 года.

Источник: https://tass.ru/sport/15406603
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
ФИФА
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Какие продукты необходимо употреблять при дефиците витамина В12
Большунов рыбачит, Нагорный гребет, Рылов уходит от тренера. Чем занимаются наши звезды спорта, пока им запрещено выступать в мире
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Ласицкене — о письме Магучих: «Написала, что я восхищаюсь ее силой духа»
Ласицкене обвинила Баха в двуличии из-за отстранения россиян от международных соревнований
Президент ЦСКА подтвердил обращение в суд по поводу недопуска к участию в Евролиге сезона-2022/23
Мишин сумел провести сборы в Европе после инцидента с Трусовой
Едешко считает бессмысленными попытки ЦСКА оспорить отстранение от Евролиги
Макушин назвал надуманными санкции со стороны UIPM в отношении российских спортсменов
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Медина оценил старт ЦСКА в нынешнем сезоне
Погребняк считает, что «Урал» может рассчитывать на победу в матче против «Спартака»
Рианчо: «Если «Спартак» хочет стать чемпионом, ему нельзя спотыкаться об «Урал»
Источник: Карцев успешно прошел медобследование для «Динамо»
Медина: «ЦСКА горит желанием победить «Факел». Уверен в положительном исходе»
Медина готов перекрасить волосы в красно-синие цвета, если ЦСКА станет чемпионом России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медина оценил старт ЦСКА в нынешнем сезоне
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости