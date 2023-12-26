Полузащитник ЦСКА Файзуллаев признан лучшим футболистом года в Узбекистане

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев победил в номинации «Лучший футболист Узбекистана 2023 года», сообщает Telegram-канал Футбольной ассоциации Узбекистана.

Также на награду претендовали защитник «Ланса» Абдукодир Хусанов и полузащитник «Навбахора» Остон Урунов.

Файзуллаев стал игроком ЦСКА летом этого года. В текущем сезоне 20-летний вингер забил 2 гола и отдал 9 результативных передач в 18 матчах за московскую команду. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года. Ранее футболист выступал за «Пахтакор».

За сборную Узбекистана Файзуллаев дебютировал в июне 2023-го. Всего на его счету 8 игр за национальную команду своей страны, в которых он отметился 2 голами.