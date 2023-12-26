«Зенит» назвал соперников по матчам на сборах в Абу-Даби

Определились соперники «Зенита» на сборах в Абу-Даби, информирует клубная пресс-служба. В рамках подготовки ко второй половине сезона сине-бело-голубые встретятся с самаркандским «Динамо» (21 января), корейским «Чонбуком» (24 января), «Уралом» (27 января) и саудовским «Аль-Фатехом» (28 января).

«Зенит» выйдет из отпуска 11 января для прохождения традиционного медосмотра. 14 января команда Сергея Семака отправится на первые тренировочные сборы в Абу-Даби.

«Зенит» после первой части сезона занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, на 2 очка отставая от «Краснодара».