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Сегодня, 15:31

«Зенит» назвал соперников по матчам на сборах в Абу-Даби

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Определились соперники «Зенита» на сборах в Абу-Даби, информирует клубная пресс-служба. В рамках подготовки ко второй половине сезона сине-бело-голубые встретятся с самаркандским «Динамо» (21 января), корейским «Чонбуком» (24 января), «Уралом» (27 января) и саудовским «Аль-Фатехом» (28 января).

«Зенит» выйдет из отпуска 11 января для прохождения традиционного медосмотра. 14 января команда Сергея Семака отправится на первые тренировочные сборы в Абу-Даби.

«Зенит» после первой части сезона занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, на 2 очка отставая от «Краснодара».

Источник: fc-zenit.ru
ФК Зенит
ФК Урал
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Краснодар

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Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

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Виктор Александров

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