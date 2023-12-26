Джикия обратился в суд с требованием компенсации со строительной компании
Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия подал в Тушинский суд Москвы иск к строительной компании о взыскании неустойки по шести договорам.
Как информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, дата рассмотрения дела по существу пока не назначена.
Футболист подал иск к ООО «Специализированный застройщик «Лидер строительной отрасли», компания осуществляет строительство нескольких жилых комплексов в Москве.
Источник: ТАСС
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|
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|4
|35-17
|36
|
3
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|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
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|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
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|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
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|8
|5
|5
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|29
|
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|8
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|28
|
8
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|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
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|7
|3
|8
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|24
|
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|
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|5
|6
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|
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|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
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|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
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|
16
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|18
|3
|2
|13
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|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
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