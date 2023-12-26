Джикия обратился в суд с требованием компенсации со строительной компании

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия подал в Тушинский суд Москвы иск к строительной компании о взыскании неустойки по шести договорам.

Как информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, дата рассмотрения дела по существу пока не назначена.

Футболист подал иск к ООО «Специализированный застройщик «Лидер строительной отрасли», компания осуществляет строительство нескольких жилых комплексов в Москве.