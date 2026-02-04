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4 февраля, 12:15

Полузащитник ЦСКА Алвес: «Удивлен, что фанаты ЦСКА на холоде танцуют по пояс голыми»

Микеле Антонов
Корреспондент

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес в интервью «СЭ» рассказал, что был удивлен тем, что фанаты армейцев оголяют торс в мороз.

— У ЦСКА очень активные болельщики. Что можешь сказать о них?

— На самом деле я очень удивлен тем, что даже на холоде они снимают майки и танцуют по пояс голыми! Болельщики ЦСКА очень позитивные, они не перестают скандировать кричалки ни на секунду. Болельщики соперников не создают столько шума, как наши уважаемые фанаты. Особенно мне нравится кричалка: «Мы ЦСКА — мы победим!»

Жаль, все это касается только кубковых матчей, многих самых активных нет с нами в РПЛ. Без них сложнее играть, потому что болельщики — 12-й игрок. Фанаты намного важнее для нас, чем они себе могут представить.

— Главная цель на этот год?

— Без сомнения, надо попасть в финал Кубка России, а также продолжать идти в верхней части таблицы и бороться до конца, потому что у нас есть отличная возможность одержать победу в обоих турнирах.

Матеус Алвес.«Сделаю татуировку с эмблемой ЦСКА. Но сначала надо выиграть титул». Чем живет футболист ЦСКА Матеус Алвес

Алвес в этом сезоне провел за ЦСКА 19 матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего игрока в 6 миллионов евро.

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ФК ЦСКА (Москва)
Матеус Алвес
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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