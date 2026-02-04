Полузащитник ЦСКА Алвес: «Удивлен, что фанаты ЦСКА на холоде танцуют по пояс голыми»

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес в интервью «СЭ» рассказал, что был удивлен тем, что фанаты армейцев оголяют торс в мороз.

— У ЦСКА очень активные болельщики. Что можешь сказать о них?

— На самом деле я очень удивлен тем, что даже на холоде они снимают майки и танцуют по пояс голыми! Болельщики ЦСКА очень позитивные, они не перестают скандировать кричалки ни на секунду. Болельщики соперников не создают столько шума, как наши уважаемые фанаты. Особенно мне нравится кричалка: «Мы ЦСКА — мы победим!»



Жаль, все это касается только кубковых матчей, многих самых активных нет с нами в РПЛ. Без них сложнее играть, потому что болельщики — 12-й игрок. Фанаты намного важнее для нас, чем они себе могут представить.

— Главная цель на этот год?

— Без сомнения, надо попасть в финал Кубка России, а также продолжать идти в верхней части таблицы и бороться до конца, потому что у нас есть отличная возможность одержать победу в обоих турнирах.

Алвес в этом сезоне провел за ЦСКА 19 матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего игрока в 6 миллионов евро.