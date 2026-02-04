Полузащитник ЦСКА Алвес: «Удивлен, что фанаты ЦСКА на холоде танцуют по пояс голыми»
Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес в интервью «СЭ» рассказал, что был удивлен тем, что фанаты армейцев оголяют торс в мороз.
— У ЦСКА очень активные болельщики. Что можешь сказать о них?
— На самом деле я очень удивлен тем, что даже на холоде они снимают майки и танцуют по пояс голыми! Болельщики ЦСКА очень позитивные, они не перестают скандировать кричалки ни на секунду. Болельщики соперников не создают столько шума, как наши уважаемые фанаты. Особенно мне нравится кричалка: «Мы ЦСКА — мы победим!»
Жаль, все это касается только кубковых матчей, многих самых активных нет с нами в РПЛ. Без них сложнее играть, потому что болельщики — 12-й игрок. Фанаты намного важнее для нас, чем они себе могут представить.
— Главная цель на этот год?
— Без сомнения, надо попасть в финал Кубка России, а также продолжать идти в верхней части таблицы и бороться до конца, потому что у нас есть отличная возможность одержать победу в обоих турнирах.
Алвес в этом сезоне провел за ЦСКА 19 матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего игрока в 6 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0