Быстров предложил учредить отдельную награду для Акинфеева: «Игорь великий футболист»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» прокомментировал второе место вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в голосовании за лучшего футболиста России XXI века.

«Игорь великий футболист, но он вратарь. Вратарь — это отдельная номинация. Считаю, что для Акинфеева должна быть отдельная награда», — сказал Быстров «СЭ».

«СЭ» провел большое голосование, в котором участвовали как наши журналисты, так и представители других ведущих СМИ, чтобы ответить на вопрос, кто лучший футболист России в этом столетии. Победителем опроса стал Андрей Аршавин.