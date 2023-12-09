Полузащитник «Байи» Жуба не перейдет в ЦСКА

Агент Рафаэль Норманд, представляющий интересы полузащитника бразильской «Байи» Лучано Жубы, рассказал о переговорах с ЦСКА по трансферу игрока.

«Мы общались с ЦСКА перед тем, как Жуба отправился в «Байю». На данный момент нет никаких предложений или переговоров с российским клубом. Лучано останется в «Байи», — приводит слова агента Sport24.

24-летний Жуба провел 14 матчей в чемпионате Бразилии, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.