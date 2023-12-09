Полузащитник «Байи» Жуба не перейдет в ЦСКА
Агент Рафаэль Норманд, представляющий интересы полузащитника бразильской «Байи» Лучано Жубы, рассказал о переговорах с ЦСКА по трансферу игрока.
«Мы общались с ЦСКА перед тем, как Жуба отправился в «Байю». На данный момент нет никаких предложений или переговоров с российским клубом. Лучано останется в «Байи», — приводит слова агента Sport24.
24-летний Жуба провел 14 матчей в чемпионате Бразилии, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
Источник: Sport24
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|
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|5
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|8.12
|19:00
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Локомотив – Урал
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|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|3 : 0
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
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|19:45
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
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|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
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|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
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|10.12
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Балтика – Рубин
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Зенит
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|
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Квинси Промес
Спартак
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|
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Максим Глушенков
Локомотив
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Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
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|1
|3
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Ростов
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|1
|5
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|1
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