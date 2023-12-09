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Форвард «Крыльев Советов» Шитов: «Каждый мечтает забить «Спартаку» — а у меня случай отдельный»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов поделился впечатлениями от гола «Спартаку» (4:0) в матче 10-го тура РПЛ.

Форвард самарского клуба выступал за красно-белых с 2020 по 2022 год.

«Оказалось, можно было спокойно с мячом забегать в ворота. А я бежал и не видел, есть ли кто сзади. Просто понимал: вот сейчас забью «Спартаку». Клубу, которому, думаю, каждый мечтает забить — а у меня случай отдельный. Счастье переполняло. Матч весь необычный был. «Крылья» в этом сезоне наладили реализацию — в прошлом играли не хуже, просто отдавали свои матчи. Вот и со «Спартаком» нам теперь реализация помогла. Не забей два первых же своих момента — все могло пойти иначе. А взять нашу ничью с «Оренбургом». Думаю, если бы мы забили в первом тайме, игра сложилась бы по-другому», — приводит слова нападающего Sport24.

В этом сезоне 20-летний футболист провел 20 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах, в которых отличился 3 голами и 2 двумя результативными передачами.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Владислав Шитов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
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9.12 16:30
Ахмат – Ростов
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Зенит – Пари НН
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 - : -
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