Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал продление контракта с клубом.

«Очень благодарен за доверие! Было обоюдное желание: со стороны клуба, чтобы я продолжал помогать команде в достижении поставленных задач, с моей стороны — желание и дальше отдавать все силы и эмоции на поле в играх за «Зенит». Надеюсь, что все вместе мы подарим друг другу еще много радостных моментов и побед.

Самая главная цель и задача — приносить пользу сине-бело-голубым и добиваться побед вместе с командой и городом. Я всегда тренируюсь и выкладываюсь на 100 процентов, чтобы быть готовым к каждому матчу", — приводит слова Ерохина сайт клуба.

Новое соглашение Ерохина с «Зенитом» рассчитано до конца сезона-2023/24.

В текущем сезоне 32-летний футболист сыграл 32 матча во всех турнирах, забил 8 голов и отдал две результативные передачи.