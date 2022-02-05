Тульский «Арсенал» проиграл датскому «Эсбьергу» в товарищеском матче

Тульский «Арсенал» потерпел поражение от «Эсбьерга» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу датской команды.

В составе команды российской команды гол на свой счет записал нападающий Кирилл Панченко.

Товарищеские матчи. Клубы

«Арсенал Т» — «Эсбьерг» — 1:2 (0:2)

Голы: Конбой, 10 (0:1). Хольтен, 23 (0:2). Панченко, 87 (1:2).

«Арсенал Т»: Шамов, Злобин (Степанов, 66), Глойдман, Илюхин, Якушин, Аджоев, Пантелеев, Набатов, Кулешин (Хабибов, 66), Кайнов, Панченко.

5 февраля.