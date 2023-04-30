Полузащитник «Ахмата» Садулаев получил повреждение крестообразных связок в матче с ЦСКА

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев получил травму колена в матче 25-го тура против ЦСКА (1:3), сообщается в протоколе на официальном сайте РПЛ.

23-летний россиянин покинул поле на 67-й минуте встречи. За четыре минуты до этого в игровом единоборстве он получил повреждение крестообразных связок левого коленного сустава. Игроку была оказана первая помощь — криотерапия, футболист был отправлен на МРТ на дополнительное обследование.

Садулаев — воспитанник «Ахмата», в нынешнем сезоне он забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 28 матчах за грозненцев во всех турнирах.