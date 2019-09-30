Полиция возбудила уголовное дело по факту ограбления дома Семшова
15:50
По факту ограбления дома бывшего игрока сборной России Игоря Семшова в Подмосковье возбуждено уголовное дело, сообщают «РИА «Новости».
Отмечается, что у него похищены четверо часов, ювелирные украшения и 15 тысяч рублей, а полная сумма ущерба устанавливается.
Как сообщалось ранее, в момент ограбления дома находилась жена футболиста Лариса с детьми. А общий ущерб по предварительным данным составил около 20 миллионов рублей.
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