Полиция возбудила уголовное дело по факту ограбления дома Семшова

По факту ограбления дома бывшего игрока сборной России Игоря Семшова в Подмосковье возбуждено уголовное дело, сообщают «РИА «Новости».

Отмечается, что у него похищены четверо часов, ювелирные украшения и 15 тысяч рублей, а полная сумма ущерба устанавливается.

Как сообщалось ранее, в момент ограбления дома находилась жена футболиста Лариса с детьми. А общий ущерб по предварительным данным составил около 20 миллионов рублей.