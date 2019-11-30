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Полиция не выпускала фанатов «Спартака» 45 минут со стадиона после матча с молодежкой «Зенита»

18:08
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Сотрудники полиции в течение 45 минут не выпускали болельщиков «Спартака» после матча 18-го тура молодежного первенства против «Зенита» (0:2), утверждает Fanat1k. По информации портала, на игре присутствовало около 100 фанатов красно-белых.

Сотрудники правоохранительных органов удерживали фанатов, заставляя их стоять на морозе. Сообщается, что в отделение полиции было доставлено 6 человек.

«Зенит» победил «Спартак» в матче молодежных команд

Дополнительная информация

https://fanat1k.ru/news-234305-bolelshchikov-spartaka-derzhali-na-moroze-45-minut-posle-matcha-dublya-5-chelovek-zaderzhani.php

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