Полиция не выпускала фанатов «Спартака» 45 минут со стадиона после матча с молодежкой «Зенита»

Сотрудники полиции в течение 45 минут не выпускали болельщиков «Спартака» после матча 18-го тура молодежного первенства против «Зенита» (0:2), утверждает Fanat1k. По информации портала, на игре присутствовало около 100 фанатов красно-белых.

Сотрудники правоохранительных органов удерживали фанатов, заставляя их стоять на морозе. Сообщается, что в отделение полиции было доставлено 6 человек.

После матча молодёжных команд «Спартака» и «зенита» сотрудники правоохранительных органов 45 минут не выпускали болельщиков «Спартака», заставляя их стоять на улице на морозе. На матче присутствовало около 100 фанатов «Спартака».

Задержано пять человек. pic.twitter.com/dmfsprHdkX — Фанат1к.ру (@fanat1k_ru) November 30, 2019

«Зенит» победил «Спартак» в матче молодежных команд