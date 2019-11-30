«Зенит» победил «Спартак» в матче молодежных команд
В рамках 18-го тура чемпионата России среди молодежных команд «Зенит» принимал «Спартак». Хозяева одержали победу со счетом 2:0.
Молодежные команды
18-й тур
«Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — «Спартак — мол.» (Москва) — 2:0 (2:0)
Голы: Косарев, 8 (1:0). Кравцов, 30 (2:0).
Судья: Голов (Омск).
30 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Смена».
«Локомотив — мол.» (Москва) — «Динамо — мол.» (Москва) — 0:1 (0:1)
Гол: Галкин, 38.
Судья: Снегирев (Нижний Новгород).
30 ноября. Москва. Стадион «Сапсан Арена».
«Сочи — мол.» (Сочи) — «Оренбург — мол.» (Оренбург) — 3:1 (2:1)
Голы: Хорошков, 4 (0:1). Иполе, 42 (1:1). Ладан, 45 (2:1). Боковой, 50 (3:1).
Удаление: Болотов (Оренбург — мол.), 70.
Судья: Биглов (Уфа).
30 ноября. Афипский. Стадион «Андрей-Арена».