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«Зенит» победил «Спартак» в матче молодежных команд

14:57

В рамках 18-го тура чемпионата России среди молодежных команд «Зенит» принимал «Спартак». Хозяева одержали победу со счетом 2:0.

Молодежные команды

18-й тур

«Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — «Спартак — мол.» (Москва) — 2:0 (2:0)

Голы: Косарев, 8 (1:0). Кравцов, 30 (2:0).

Судья: Голов (Омск).

30 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Смена».

«Локомотив — мол.» (Москва) — «Динамо — мол.» (Москва) — 0:1 (0:1)

Гол: Галкин, 38.

Судья: Снегирев (Нижний Новгород).

30 ноября. Москва. Стадион «Сапсан Арена».

«Сочи — мол.» (Сочи) — «Оренбург — мол.» (Оренбург) — 3:1 (2:1)

Голы: Хорошков, 4 (0:1). Иполе, 42 (1:1). Ладан, 45 (2:1). Боковой, 50 (3:1).

Удаление: Болотов (Оренбург — мол.), 70.

Судья: Биглов (Уфа).

30 ноября. Афипский. Стадион «Андрей-Арена».

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