«Поле другого поколения». Евсеев показал новый газон стадиона «Уфы»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал новый пост в Instagram. 44-летний российский специалист рассказал подписчикам о новом газоне на домашнем стадионе уфимцев.

«Познакомились с новым полем на «Нефтянике». Естественно, газон был сегодня главной темой в команде. Считай, маленькое новоселье. Видно, что это новое поле, другого поколения. Внешний вид, цвет радуют глаз. Даже оба глаза. Наши 6 легионеров наконец присоединились к команде. Тренировались в полном составе. После двух выходных на фоне свежести провели интенсивное занятие. Завтра продолжим в том же духе», — написал в Instagram Евсеев.

«Уфа» занимает 9-е место с 27 очками в турнирной таблице чемпионата России после 22 туров. Ранее стало известно, что РПЛ возобновится 19 июня.