Покинувшие «Зенит» тренеры будут работать в одном из итальянских клубов
Тренеры «Зенита» Мария Бурова и Александр Низелик будут работать в одном из итальянских клубов, сообщает «Чемпионат».
Как стало известно «СЭ», специалист по физподготовке Бурова и помощник Сергея Семака покинули питерский клуб. Оба тренера ранее работали в штабе Семака в «Уфе».
В рамках предсезонного турнира «Зенит» проведет товарищеский матч с «Фенербахче». Помимо спарринга с турецким клубом питерцы в начале следующего месяца встретятся с «Нефтчи» (1 июля) и «Црвеной Звездой» (4 июля). 15 июля в Казани «Зенит» разыграет с ЦСКА Суперкубок страны.
Источник: Чемпионат
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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