Показания чиновника Пака об ударе Кокорина стулом: "Я увидел, что он целится мне в голову"

Чиновник Минпромторга Денис Пак при даче показаний в Пресненском суде Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, брата форварда "Зенита" Кирилла Кокорина и друга полузащитника "Краснодара", детского тренера Александра Протасовицкого ответил на ряд вопросов адвокатов подсудимых – в частности, о действиях компании перед ударом стулом.

Пак вместе с гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным проходит по делу как пострадавший в инциденте в кафе "Кофемания" утром 8 октября 2018 года,

– Кто начал диалог? – вопрос адвоката Ромашова.

– Диалога как такового не было. После выкриков (китаец и "Гангам стайл") я задал вопрос: ко мне ли обращаются? Получил утвердительный ответ.

– От кого?

– От всех.

– Что это были за действия?

– Они повернулись, засмеялись. Им стало весело.

– В связи с чем?

– Я не знаю.

– Вы произнесли слово "хамло". Правильно?

– Я в целом поведение компании так оценил.

– Громко произнесли?

– Да, достаточно.

– Это было когда?

– Когда компания подтвердила, что она обращался ко мне.

– Вы допускали нецензурные выражения? Вообще?

– Нет ни разу.

– Теперь про удар стулом. Когда вы увидели, что он летит в голову?

– В момент нанесения. Я увидел траекторию. А.Кокорин замахнулся стулом – я увидел, что он целится мне в голову. И попытался прикрыться. По траектории движения это было видно.

– Он что-то произносил?

– Нет.

– То есть все в молчании происходило?

– Со мной Кирилл стоял. Я не слышал, что Кокорин что-то мне говорил.

– Вы запись просматривали? Сколько раз?

– Не могу сказать точное количество.

– Следователь демонстрировал?

– Да.

– Как вы поставили руку?

– Удар пришелся мне в руку и в голову. Я подставил предплечье.

– Ладонью защищали затылок?

– Это было инстинктивное решение, направленное на защиту моей жизни. Я не фиксировал какое положение руки. Я принял максимальное количество движений, чтобы защитить свою жизнь.

После слов Пака о том, что действия компании угрожали его жизни, в боксе с подсудимыми – заметное оживление. (Александр Рогулев)

Пак дает показания по делу Кокорина и Мамаева. Live!