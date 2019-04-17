Показания чиновника Пака об ударе Кокорина стулом: "Я увидел, что он целится мне в голову"

Чиновник Минпромторга Денис Пак при даче показаний в Пресненском суде Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, брата форварда "Зенита" Кирилла Кокорина и друга полузащитника "Краснодара", детского тренера Александра Протасовицкого ответил на ряд вопросов адвокатов подсудимых – в частности, о действиях компании перед ударом стулом.
Пак вместе с гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным проходит по делу как пострадавший в инциденте в кафе "Кофемания" утром 8 октября 2018 года,
– Кто начал диалог? – вопрос адвоката Ромашова.
– Диалога как такового не было. После выкриков (китаец и "Гангам стайл") я задал вопрос: ко мне ли обращаются? Получил утвердительный ответ.
– От кого?
– От всех.
– Что это были за действия?
– Они повернулись, засмеялись. Им стало весело.
– В связи с чем?
– Я не знаю.
– Вы произнесли слово "хамло". Правильно?
– Я в целом поведение компании так оценил.
– Громко произнесли?
– Да, достаточно.
– Это было когда?
– Когда компания подтвердила, что она обращался ко мне.
– Вы допускали нецензурные выражения? Вообще?
– Нет ни разу.
– Теперь про удар стулом. Когда вы увидели, что он летит в голову?
– В момент нанесения. Я увидел траекторию. А.Кокорин замахнулся стулом – я увидел, что он целится мне в голову. И попытался прикрыться. По траектории движения это было видно.
– Он что-то произносил?
– Нет.
– То есть все в молчании происходило?
– Со мной Кирилл стоял. Я не слышал, что Кокорин что-то мне говорил.
– Вы запись просматривали? Сколько раз?
– Не могу сказать точное количество.
– Следователь демонстрировал?
– Да.
– Как вы поставили руку?
– Удар пришелся мне в руку и в голову. Я подставил предплечье.
– Ладонью защищали затылок?
– Это было инстинктивное решение, направленное на защиту моей жизни. Я не фиксировал какое положение руки. Я принял максимальное количество движений, чтобы защитить свою жизнь.
После слов Пака о том, что действия компании угрожали его жизни, в боксе с подсудимыми – заметное оживление. (Александр Рогулев)