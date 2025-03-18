Футбол
18 марта, 09:36

Mash: Промес принял ислам

Сергей Ярошенко
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес принял ислам, сообщает Mash со ссылкой на окружение футболиста.

По информации источника, нидерландец принял данное решение после ареста в ОАЭ в марте 2024 года по запросу нидерландской прокуратуры. Отмечается, что нидерландец хотел изменить жизнь, посчитав, что она пошла под откос из-за криминальных историй.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. 33-летний игрок находится в ОАЭ, где ждет решения суда об экстрадиции в Нидерланды.

На родине футболиста приговорили к 7,5 года тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков и к полутора годам за нападение на человека с ножом. Сейчас Квинси выступает за клуб второго дивизиона ОАЭ «Дубай Юнайтед».

Источник: Mash
Квинси Промес
  • Sergey Mikhaylov

    Тогда в Ахмат

    22.03.2025

  • m33

    Вообще выражение "принять ислам" имеет ещё и другую трактовку :)))

    19.03.2025

  • PvsZ

    Надеюсь, "в переносном смысле"?))

    19.03.2025

  • Sergey_Marcus

    Квинси Промес принял ислам. По информации источника, нидерландец принял данное решение по запросу нидерландской прокуратуры.

    18.03.2025

  • spartsmen

    автор, побожись :)

    18.03.2025

  • Руслан Магомедов

    Тогда пошараату весь Афган с паками на кол надо посадить.

    18.03.2025

  • Руслан Магомедов

    Да пусть хоть хрен закрашивает хутболист из него фуфушный.

    18.03.2025

  • Artorixus

    Видимо, поневоле от свинины отказался. Иначе в тюрьму. А так, играет/зарабатывает и в ус не дует. Да и в свои 33 уже не так агрессивен. Возраст, знаете ли. Думаю, что Деяну сложно будет найти ему место в составе, где основное, это постоянный прессинг, чем никогда не отличался Квинси-Ахмед в прежние годы.

    18.03.2025

  • english2000

    Халяль? :)

    18.03.2025

  • Millwall82

    Всегда не мог понять, зачем футболистам ислам? Ну со спортом он не особо дружит, из-за Рамадана того же, и то что не во всех клубах есть столовки с халяльной едой. Ну или взять Бакаева, после каждого матча он закрашивает ноги в фотошопе. А зачем в футбол тогда пошел?

    18.03.2025

  • Millwall82

    Мохамед Али Кассиус Промес.

    18.03.2025

  • shpasic

    а не Аль-Наср ли?

    18.03.2025

  • Спринт

    у хлопкоробов играют анашисты .. марафетчики, сугубо - за тушинский колхозчи ..

    18.03.2025

  • инок

    Теперь Промес в Спартак не вернется, не халяльный клуб.

    18.03.2025

  • Ехидный старикан

    Может быть ОАЭ мусульман христианам не выдают,тогда я Промеса понимаю.Кто ж на "кичу" хочет?

    18.03.2025

  • Dimos.

    Второй абубакар емельяненко

    18.03.2025

  • Сергей А.

    100% :thumbsup:

    18.03.2025

  • Gordon

    Если это так, он для меня более не существует. При всей благодарности за игру за нас.

    18.03.2025

  • KlimA

    Пахтакор

    18.03.2025

  • bandradio

    Ахмат? Рубин? Куда теперь?

    18.03.2025

  • KlimA

    Сидеть не захочешь и не так раскорячишься..

    18.03.2025

  • Сергей А.

    Всё. Для меня он умер. А был почти легендой клуба.

    18.03.2025

  • Каменный жук.

    Теперь он Мохамед. Он же Антоха, он же Максимка, он же братик, он же наркодилер, он же осуждённый преступник, он же символ одной команды. :rofl::rofl::rofl:

    18.03.2025

  • Barac Obama

    "Принял ислам". Чуть сердце не остановилось...Не переживайте. Живой, Максимка,живой!

    18.03.2025

  • Трулятрам

    видно без этого наркоту толкать никак не получается))

    18.03.2025

  • инок

    А до этого он кем по вероисповеданию был, кто знает?

    18.03.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    словил Аль-Хазм)))

    18.03.2025

  • взять все и поделить

    пощему не православное христианство? как же так, брат?))) ...или "не брат ты мне..." (с) )) где схоронился от суда земного, там и принял веру не от мира сего?)

    18.03.2025

  • Jean4

    Мухаммед Антон Промес.

    18.03.2025

  • ViktorDiktor®

    Братуха, ты чо?). Впрочем, это его выбор. Наверное, и зовут его теперь по- другому)

    18.03.2025

