Mash: Промес принял ислам

Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес принял ислам, сообщает Mash со ссылкой на окружение футболиста.

По информации источника, нидерландец принял данное решение после ареста в ОАЭ в марте 2024 года по запросу нидерландской прокуратуры. Отмечается, что нидерландец хотел изменить жизнь, посчитав, что она пошла под откос из-за криминальных историй.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. 33-летний игрок находится в ОАЭ, где ждет решения суда об экстрадиции в Нидерланды.

На родине футболиста приговорили к 7,5 года тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков и к полутора годам за нападение на человека с ножом. Сейчас Квинси выступает за клуб второго дивизиона ОАЭ «Дубай Юнайтед».