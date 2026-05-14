Осипенко оштрафовали на 100 тысяч рублей за оскорбительное поведение в отношении защитника «Краснодара» Косты

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал защитника «Динамо» Максима Осипенко на 100 тысяч рублей за оскорбительное поведение в отношении футболиста «Краснодара» Диего Косты в матче 29-го тура РПЛ, в котором бело-голубые победили «быков» со счетом 2:1.

В конце игры Осипенко продемонстрировал оскорбительный жест в адрес Косты, приложив руку к паху. Коста, вступивший в словесную перепалку, также был наказан за инцидент — он получил штраф в размере 50 тысяч рублей за неспортивное поведение.

«Краснодар» из-за поражения от «Динамо» упустил лидерство в турнирной таблице РПЛ — перед последним, 30-м туром команда занимает второе место с 63 очками, отставая от идущего первым «Зенита» на 2 очка.