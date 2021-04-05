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Агент Евсеева отреагировал на интерес к тренеру со стороны «Уфы»

14:43
Вадим Евсеев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Вадим Евсеев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Александр Маньяков, агент Вадима Евсеева, в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что 45-летний специалист может возглавить уфимский клуб.

«Никто на нас с какой-то конкретикой не выходил. Мы постоянно общаемся, так как все состоим в футбольном сообществе. Не готов комментировать «Уфу», не могу ничего рассказать», — сказал Маньков «СЭ».

3 апреля уфимцы объявили об уходе Рашида Рахимова с поста главного тренера команды после поражения от «Динамо» со счетом 0:4. «Уфа» занимает 15-е, предпоследнее место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

Евсеев тренировал «Уфу» с весны 2019-го по октябрь 2020 года.

(Владимир Пушкарев)

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