Агент Евсеева отреагировал на интерес к тренеру со стороны «Уфы»
14:43
Александр Маньяков, агент Вадима Евсеева, в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что 45-летний специалист может возглавить уфимский клуб.
«Никто на нас с какой-то конкретикой не выходил. Мы постоянно общаемся, так как все состоим в футбольном сообществе. Не готов комментировать «Уфу», не могу ничего рассказать», — сказал Маньков «СЭ».
3 апреля уфимцы объявили об уходе Рашида Рахимова с поста главного тренера команды после поражения от «Динамо» со счетом 0:4. «Уфа» занимает 15-е, предпоследнее место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.
Евсеев тренировал «Уфу» с весны 2019-го по октябрь 2020 года.
(Владимир Пушкарев)
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