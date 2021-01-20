Подольски: «У Шварца все получится в «Динамо»

Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Лукас Подольски сейчас выступает в Турции и по делам приехал в отель, где проживают динамовцы. Нападающий посетил тренировку бело-голубых и поделился своими впечатлениями.

— У меня несколько встреч в отеле, где живет «Динамо», — рассказал Подольски сайту московского клуба. — Одной из них, причем случайной, оказалась встреча с Андреем Ворониным. Мы играли вместе в «Кельне» и хорошо знаем друг друга. Он пригласил меня на тренировку, и вот я здесь. Интересно. Командой руководит немец Сандро Шварц — экс-тренер «Майнца».

— На ваш взгляд, тренировка проходила в стиле немецких тренеров?

— Я не работал с Сандро, не знаком с его тренерской философией и не могу ответить однозначно. В Германии все тренеры довольно индивидуальны. Но из того, что я увидел, тренировка довольно интенсивная, вся работа с мячом. К тому же команда молодая. Надеюсь, у Сандро все получится и он выполнит поставленные задачи.

— Кого-то можете отметить по тренировке?

— Это довольно тяжело, ведь я посмотрел всего одно занятие. Знаю, что у вас есть хороший игрок из Польши — Себа (Себастьян Шиманьски — прим. «СЭ»). Что касается остальных, то мне сложно сориентироваться. В курсе, что есть молодые таланты, игроки национальных сборных.