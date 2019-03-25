Подготовка "Урала" к матчу с "Ростовом". Фото

Официальный Твиттер "Урала" опубликовал фотографии с тренировок команды в кипрском Пафосе, где подопечные главного тренера Дмитрия Парфенова готовятся к матчу 21-го тура чемпионата России против "Ростова". Встреча пройдет 30 марта на стадионе "Ростов Арена".
"Урал" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками. "Ростов" с 29 баллами располагается на 6-й строчке.
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🌨️➡️☀️– ФК Урал (@FCURAL) 25 марта 2019 г.
Переносимся из снежного Екатеринбурга в солнечный Пафос и смотрим, как наша команда готовится к ближайшим матчам РПЛ и Кубка России 👉https://t.co/I56sDK2NM4#Пафос2019 pic.twitter.com/UvRYpjJV6r
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