10:30 | Футбол — РПЛ

Подготовка "Урала" к матчу с "Ростовом". Фото

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Официальный Твиттер "Урала" опубликовал фотографии с тренировок команды в кипрском Пафосе, где подопечные главного тренера Дмитрия Парфенова готовятся к матчу 21-го тура чемпионата России против "Ростова". Встреча пройдет 30 марта на стадионе "Ростов Арена".

"Урал" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками. "Ростов" с 29 баллами располагается на 6-й строчке.

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Ростов - Урал

 

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