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Президент «Урала: «Говорю Москалеву: «К вам Галицкий в судейскую зашел, и вы теперь судите по-другому?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Президент «Урала» Григорий Иванов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о судействе матча 3-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:3). По ходу встречи в ворота уральского клуба было назначено два пенальти.

— Ну а что мне о судьях говорить? Вы разве сами ничего не видели? На 1-й минуте не ставит чистый пенальти в ворота гостей... Там чистая рука была! А они нам потом рассказывают: это не рука, это не совсем то... Ну как так-то? Вся страна видит, что это рука, а у арбитра свое мнение... Его зовут посмотреть монитор, а он все равно говорит: не пенальти...

— У вас вопросы только по этому эпизоду?

— Почему? А второй пенальти в наши ворота? Их игрок сам втыкается в Помазуна... Все же видно. А арбитр показывает на точку. Ну первый пенальти еще был — ладно. Но тут-то... Как же так?

— Обратитесь в ЭСК?

— Конечно, будем обращаться. А как же? Только счет уже на табло... Я вот подошел к арбитру после матча и говорю ему. Без оскорблений спрашиваю: «Мне тоже, может, в раздевалку зайти? В прошлом туре в судейскую зашел Галицкий, и вы теперь судите по-другому?»

— Думаете, вас все-таки прибили?

— Ну... Вы же матч смотрели? Мы играли хорошо. На 1:3 мы точно не наиграли.

— А что скажете о не засчитанном голе Каштанова?

— Ну... Надо еще посмотреть. Хотя мы тут обсуждали сейчас... Если бы такой гол забили в Англии, то его бы засчитали. У нас — нет... Он же боролся, просто прыгал. Ничего не меняется...

— К Шалимову по этой игре нет вопросов?

— Ну как нет? Третье поражение подряд... Сейчас сложно говорить. Эмоции после игры только. Сами понимаете. Давайте потом. (Виталий Айрапетов)Президент «Урала: «Говорю Москалеву: «К вам Галицкий в судейскую зашел, и вы теперь судите по-другому?»

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
29 июл, 18:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
1:3
Краснодар
Голы
Бородин, 28 (0:1), Сперцян, 59 (0:2), Сперцян, 74 (0:3), Каштанов, 90+1 (1:3)
Урал
Помазун Эммерсон Кузьмичев Герасимов (Подберезкин, 65) Коновалов Егорычев Мишкич Сунгатулин (Шатов, 65, Железнов, 81) Быковский Бикфалви Каштанов
Краснодар
Сафонов Рамирес Бородин Манелов Литвинов Сперцян (Кокоев, 88) Ионов (Халназаров, 88) Баньяц (Ахметов, 81) Якимов (Кратков, 65) Сулейманов (Самко, 81) Волков
Предупреждения
Коновалов 33’, Герасимов 58’, Мишкич 67’  -  Якимов 52’
Судьи
Москалев (Воронеж) Мосякин (Москва) Шаламберидзе (Москва)
ВАР
Шадыханов (Москва) Курочкина (Малаховка)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Локомотив

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
3
6
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 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
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6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
9
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10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
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