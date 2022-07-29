Президент «Урала: «Говорю Москалеву: «К вам Галицкий в судейскую зашел, и вы теперь судите по-другому?»
Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о судействе матча 3-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:3). По ходу встречи в ворота уральского клуба было назначено два пенальти.
— Ну а что мне о судьях говорить? Вы разве сами ничего не видели? На 1-й минуте не ставит чистый пенальти в ворота гостей... Там чистая рука была! А они нам потом рассказывают: это не рука, это не совсем то... Ну как так-то? Вся страна видит, что это рука, а у арбитра свое мнение... Его зовут посмотреть монитор, а он все равно говорит: не пенальти...
— У вас вопросы только по этому эпизоду?
— Почему? А второй пенальти в наши ворота? Их игрок сам втыкается в Помазуна... Все же видно. А арбитр показывает на точку. Ну первый пенальти еще был — ладно. Но тут-то... Как же так?
— Обратитесь в ЭСК?
— Конечно, будем обращаться. А как же? Только счет уже на табло... Я вот подошел к арбитру после матча и говорю ему. Без оскорблений спрашиваю: «Мне тоже, может, в раздевалку зайти? В прошлом туре в судейскую зашел Галицкий, и вы теперь судите по-другому?»
— Думаете, вас все-таки прибили?
— Ну... Вы же матч смотрели? Мы играли хорошо. На 1:3 мы точно не наиграли.
— А что скажете о не засчитанном голе Каштанова?
— Ну... Надо еще посмотреть. Хотя мы тут обсуждали сейчас... Если бы такой гол забили в Англии, то его бы засчитали. У нас — нет... Он же боролся, просто прыгал. Ничего не меняется...
— К Шалимову по этой игре нет вопросов?
— Ну как нет? Третье поражение подряд... Сейчас сложно говорить. Эмоции после игры только. Сами понимаете. Давайте потом. (Виталий Айрапетов)Президент «Урала: «Говорю Москалеву: «К вам Галицкий в судейскую зашел, и вы теперь судите по-другому?»
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
8
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
11
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
13
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1