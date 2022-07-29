Президент «Урала: «Говорю Москалеву: «К вам Галицкий в судейскую зашел, и вы теперь судите по-другому?»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о судействе матча 3-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:3). По ходу встречи в ворота уральского клуба было назначено два пенальти.

— Ну а что мне о судьях говорить? Вы разве сами ничего не видели? На 1-й минуте не ставит чистый пенальти в ворота гостей... Там чистая рука была! А они нам потом рассказывают: это не рука, это не совсем то... Ну как так-то? Вся страна видит, что это рука, а у арбитра свое мнение... Его зовут посмотреть монитор, а он все равно говорит: не пенальти...

— У вас вопросы только по этому эпизоду?

— Почему? А второй пенальти в наши ворота? Их игрок сам втыкается в Помазуна... Все же видно. А арбитр показывает на точку. Ну первый пенальти еще был — ладно. Но тут-то... Как же так?

— Обратитесь в ЭСК?

— Конечно, будем обращаться. А как же? Только счет уже на табло... Я вот подошел к арбитру после матча и говорю ему. Без оскорблений спрашиваю: «Мне тоже, может, в раздевалку зайти? В прошлом туре в судейскую зашел Галицкий, и вы теперь судите по-другому?»

— Думаете, вас все-таки прибили?

— Ну... Вы же матч смотрели? Мы играли хорошо. На 1:3 мы точно не наиграли.

— А что скажете о не засчитанном голе Каштанова?

— Ну... Надо еще посмотреть. Хотя мы тут обсуждали сейчас... Если бы такой гол забили в Англии, то его бы засчитали. У нас — нет... Он же боролся, просто прыгал. Ничего не меняется...

— К Шалимову по этой игре нет вопросов?

— Ну как нет? Третье поражение подряд... Сейчас сложно говорить. Эмоции после игры только. Сами понимаете. Давайте потом. (Виталий Айрапетов)Президент «Урала: «Говорю Москалеву: «К вам Галицкий в судейскую зашел, и вы теперь судите по-другому?»