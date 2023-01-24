Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о создании рабочей группы по вопросу возвращения российских команд на международные соревнования.

«Рабочая группа не может быть в три человека, пять или семь. Нет определенного количества. По конкретным вопросам выбираются люди, которые компетентны в этом. Встреча РФС с УЕФА — это уже действие рабочей группы. Есть направления работы, есть совмещения. Кто-то занимается Европой, кто-то работает с ФИФА. Рабочая группа — это не застывшая структура, которая носит определенные фамилии. Она подвижная», — сказал Колосков «СЭ».

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.