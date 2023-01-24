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Сегодня, 20:05

Колосков: «Встреча РФС с УЕФА — это уже действие рабочей группы»

Колосков рассказал о создании рабочей группы по вопросу возвращения российских команд на международные соревнования
Артем Бухаев
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о создании рабочей группы по вопросу возвращения российских команд на международные соревнования.

«Рабочая группа не может быть в три человека, пять или семь. Нет определенного количества. По конкретным вопросам выбираются люди, которые компетентны в этом. Встреча РФС с УЕФА — это уже действие рабочей группы. Есть направления работы, есть совмещения. Кто-то занимается Европой, кто-то работает с ФИФА. Рабочая группа — это не застывшая структура, которая носит определенные фамилии. Она подвижная», — сказал Колосков «СЭ».

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.

Вячеслав Колосков
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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