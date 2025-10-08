Колосков: «Динамо» страдает от того, что Карпин совмещает посты»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью «СЭ» ответил на вопрос, должен ли Валерий Карпин совмещать посты в «Динамо» и сборной.

— Должен ли Валерий Карпин совмещать посты в сборной и «Динамо»?

— Вопрос дискуссионный, ведь нигде в мире такого нет. Есть тренер клуба, есть тренер сборной — и все. У нас эта практика пошла из хоккея, когда ЦСКА был базовой командой и три пятерки выходили на лед за национальную команду. Там не было смысла что-то делить. В футболе такое тоже практиковалось. «Спартак» был базовой командой, потом — киевское «Динамо». Но в какой-то момент даже Лобановский в итоге согласился работать только со сборной.

— Так что же делать с Карпиным?

— Моя позиция такая: пока у нас нет официальных соревнований, вреда для сборной в совмещении я не вижу. А вот «Динамо» страдает. Судите сами: бело-голубые на две недели остаются без главного тренера. И это в тот в период, когда идет перестройка команды! Нужно подумать и о самом Карпине. Нагрузка же колоссальная! Когда он работал в «Ростове», вообще была каторга: вся эта логистика — автобусы, поезда, перелеты... Беда. Сейчас стало полегче, но все равно голова занята сразу и сборной, и клубом. Думаю, рано или поздно ему придется определяться: или там, или там.