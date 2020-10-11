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«Почему выбрал «Краснодар»? Команда же играет в Лиге чемпионов». Марков — о новом клубе

20:10
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Новичок «Краснодара» Евгений Марков в интервью клубной пресс-службе объяснил свой выбор.

«Почему выбрал «Краснодар»? Команда же играет в Лиге чемпионов. Наверное, это то, за чем гонится каждый футболист. Даже не думал, когда узнал об интересе «быков». Я уже встретился с Мурадом Мусаевым, мы обсудили, что он хочет увидеть от меня в игре. Я готов бороться с Ари и Бергом за место в стартовом составе», — сказал Марков.

Ранее стало известно, что 26-летний нападающий был заявлен за «Краснодар-2», который выступает в ФНЛ.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/9Az8TBb2Quw

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