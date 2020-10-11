«Почему выбрал «Краснодар»? Команда же играет в Лиге чемпионов». Марков — о новом клубе
Новичок «Краснодара» Евгений Марков в интервью клубной пресс-службе объяснил свой выбор.
«Почему выбрал «Краснодар»? Команда же играет в Лиге чемпионов. Наверное, это то, за чем гонится каждый футболист. Даже не думал, когда узнал об интересе «быков». Я уже встретился с Мурадом Мусаевым, мы обсудили, что он хочет увидеть от меня в игре. Я готов бороться с Ари и Бергом за место в стартовом составе», — сказал Марков.
Ранее стало известно, что 26-летний нападающий был заявлен за «Краснодар-2», который выступает в ФНЛ.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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