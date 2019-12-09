Почему у болельщиков «Спартака» изъяли абонементы? Отвечает Олег Семенов

Известный болельщик «Спартака», руководитель проекта «Стадион — наш общий дом» Олег Семенов «Мосфильмовский» рассказал «СЭ», почему у ряда фанатов красно-белых изъяли абонементы перед матчем с 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:4).

— К нам обратились болельщики «Спартака». Мы эту тему отработали, — сказал Семенов.

— И каковы итоги?

— Мы пообщались с ребятами, собрали информацию, узнали, как все было. Подготовили один иск и одно заявление. Если болельщики захотят, то мы эти документы им передадим.

— Что же произошло перед матчем с «Ростовом»? Почему у людей изъяли абонементы?

— По моей информации у болельщиков — от 9 до 20 человек — абонементы не срабатывали на входе на стадион. Сотрудники арены и стюарды не знаю по каким причинам передали их сотрудникам органов правопорядка, которые находились рядом и захотели пообщаться с этими болельщиками, какое-то собеседование провести... Как я вам вчера говорил, людей могут не пускать на стадион только по решению суда. Но никакого вердикта, получается, не было! Просто неправовым способом болельщиков пустили на матч.

— К чему привело общение с сотрудниками МВД?

— Часть болельщиков уехали, не пожелало разговаривать ни с кем. Кто-то купил билет, благо мест на стадионе было достаточно. А некоторые (видимо, благодаря тому, что в СМИ поднялась волна) отстояли свои права в общении с клубом — им дали бесплатные пригласительные билеты на игру.

— Абонементы не вернули?

— По состоянию на утро понедельника они находились в кассе стадиона. Дальше все уже зависит от болельщиков — по какому пути они пойдут.

— В смысле?

— Поймут и простят — либо станут бороться за свои права, что-то предпринимать. Необходимые документы мы им для этого предоставим.

— Значит, могут обратиться в суд?

— Да. «Спартак» не мог заблокировать абонемент без решения суда. Более того, фамилии болельщиков, которым запрещен проход на стадион, публикуются на сайте МВД.

— Абонементы заблокировал клуб?

— Технически это может сделать только клуб, отключив от билетной программы. Но это, повторю, делается только по решению суда.

— Его не было?

— Болельщики уверяют, что в их отношении никаких вердиктов не выносилось. Их фамилии на сайте МВД также не значатся. Дальше уже им решать. Они могут обратиться в суд с иском на «Спартак» или написать заявление в полицию на неправомерные действия сотрудников МВД.

— Не просили клуб разъяснить ситуацию?

— Ко мне обратились болельщики, «Спартак» на на меня не выходил. Мы со своей стороны отработали тему. Теперь дело за болельщиками. Но то, что они потом спокойно купили билеты и прошли, или же им дали пригласительные, свидетельствует, что никакого решения суда по поводу них нет.

— Необычная ситуация.

— Вопиющая! Еще один «смешной» случай произошел в Самаре. Болельщики, видимо, замерзли на стадионе, потолкались немного. В итоге их доставили в суд и на год запретили посещать матчи. Тоже интересная трактовка правил поведения зрителей. (Виталий Айрапетов)

По данным «СЭ», абонементы изъяты у тех, кто-либо не является их владельцем — то есть шел на стадион по чужим, либо ранее передавал в пользование другим людям. По нашей информации, всего перед встречей с «Ростовом» зафиксировано 10 подобных случаев.

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