Почему ЦСКА отказался от бесплатных билетов на гостевой матч с «Краснодаром»?

Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов разъяснил «СЭ» ситуацию по билетам на гостевой матч с «Краснодаром». Ранее коммерческий директор «быков» Арам Фундукян сообщил, что армейцы отказались от бесплатных билетов на эту встречу.

— Руководство «Краснодара» было готово предоставить бесплатные билеты для наших болельщиков, за что мы очень им благодарны. Однако в целях безопасности мы отказались от этого предложения по следующей причине. На последнем матче «Краснодар» — ЦСКА мы столкнулись с очень большим числом местных болельщиков, которые, узнав о возможности бесплатного посещения матча, пытались всеми правдами и неправдами проникнуть в сектор болельщиков ЦСКА. Учитывая, что вся ответственность за поведение болельщиков в гостевом секторе, согласно регламенту, ложится на ЦСКА, мы столкнулись с серьезными осложнениями при обеспечении безопасности на прошедшем матче. После игры сотрудник по работе с болельщиками и заместитель генерального директора по безопасности ПФК ЦСКА обратились к коллегам из «Краснодара» с просьбой обсудить сложившуюся ситуацию и продумать варианты решения этой проблемы.

В преддверии матча мы обратились в «Краснодар» с предложением либо сделать посещение матча бесплатным для всех болельщиков, либо сделать все билеты платными. Следует уточнить, что никакого официального письма с отказом от бесплатных билетов мы не писали. Было отправлено стандартное информационное письмо с просьбой выделить билеты для реализации их среди наших болельщиков. Мы еще раз благодарим «Краснодар» за их любезное предложение, но в целях безопасности мы были вынуждены от него отказаться. (Виталий Айрапетов)

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