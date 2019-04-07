"Поцелуй Магомеда". "Зенит" привел занимательную статистику

Официальный Твиттер "Зенита" назвал голевым поцелуй полузащитника питерцев Магомеда Оздоева в голову защитника Ярослава Ракицкого. 29-летний украинец забил гол со штрафного удара на 54-й минуте матча 22-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (1:1).

Оздоев вновь поцеловал в голову Ракицкого, который забил второй гол во второй игре кряду. В первый раз ритуал произошел в матче 21-го тура РПЛ с "Оренбургом" (3:1).

– Немного статистики. #ПоцелуйМагомеда – написал "Зенит".

Поцелуй – и гол. Новый ритуал "Зенита" от Оздоева и Ракицкого