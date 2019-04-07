Поцелуй – и гол. Новый ритуал "Зенита" от Оздоева и Ракицкого

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев вновь поцеловал в голову своего одноклубника и защитника Ярослава Ракицкого перед исполнением штрафного удара, после которого питерцы открыли счет в матче 22-го тура чемпионата России против "Локомотива".
В первый раз Оздоев поцеловал украинца в матче 21-го тура РПЛ с "Оренбургом" (3:1). Тогда Ракицкий также отличился со штрафного.
Напомним, во время ЧМ-1998 знаменитым стал поцелуй защитника Лорана Блана в лысину вратаря Фабьена Бартеза на победном для Франции домашнем турнире.
"Локомотив" - "Зенит": чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 7 апреля 2019, онлайн-трансляция матча
Оздоев - про поцелуй Ракицкого: "Это было на удачу, как делал Блан"
📺 Up, up and away! pic.twitter.com/RlaL7JAYA6– FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) 7 апреля 2019 г.
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