Поцелуй – и гол. Новый ритуал "Зенита" от Оздоева и Ракицкого

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев вновь поцеловал в голову своего одноклубника и защитника Ярослава Ракицкого перед исполнением штрафного удара, после которого питерцы открыли счет в матче 22-го тура чемпионата России против "Локомотива".

В первый раз Оздоев поцеловал украинца в матче 21-го тура РПЛ с "Оренбургом" (3:1). Тогда Ракицкий также отличился со штрафного.

Напомним, во время ЧМ-1998 знаменитым стал поцелуй защитника Лорана Блана в лысину вратаря Фабьена Бартеза на победном для Франции домашнем турнире.

"Локомотив" - "Зенит": чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 7 апреля 2019, онлайн-трансляция матча

Оздоев - про поцелуй Ракицкого: "Это было на удачу, как делал Блан"