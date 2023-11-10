Побегалов: «У «Урала» просто какой-то нефарт. Думаю команда выправит ситуацию»

Экс-наставник «Урала» Александр Побегалов прокомментировал спад команды из Екатеринбурга. Клуб не может победить в 9 матчах подряд.

«Думаю, команда обязательно выправит ситуацию. Просто какой-то нефарт, такое бывает в футболе. Ситуация не критичная» — приводит слова Побегалова Legalbet.

«Урал» занимает 12-е место в чемпионате России, набрав 16 очков в 14 матчах. После 5 туров команда Виктора Гончаренко находилась на второй строчке в таблице, но в 9 последних встречах уральцы не могут одержать победу.

11 ноября клуб из Екатеринбурга сыграет против «Крыльев Советов» в рамках 15-го тура РПЛ. Начало — в 14:00 (мск).