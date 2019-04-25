"Арсенал" во второй раз за восемь матчей нанес крупное поражение "Спартаку". Туляки в матче 25-го тура РПЛ выиграли со счетом 3:0.

Впервые "Арсенал" крупно обыграл москвичей в последнем туре сезона-2016/17. По числу разгромов 10-кратных чемпионов России "канониры" сравнялись с "Краснодаром", "Аланией", "Рубином" и "Ростовом". Чаще крупные победы одерживали "Зенит" и ЦСКА (по четыре раза). (Кирилл Бурдаков)

Клубы, громившие "Спартак" в чемпионате России