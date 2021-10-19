Плутник: «Стратегия у «Локомотива» будет большой»

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник рассказал о стратегии. По его словам, клуб ориентируется в том числе и на получение доходов от участия в еврокубках.

«Стратегия будет большой, каждый пункт включает в себя минимум несколько исследований по каждому направлению, — отметил Плутник. — По стоимости надо спрашивать у генерального директора. Мы результатами удовлетворены, стратегия согласовывалась с европейскими специалистами.

У генерального директора есть понимание, как осуществить цели из стратегии. Каждый блок в клубе точно знает свой круг обязанностей.

Мы говорим про доходы клубов несколько иного уровня, чем в Европе, но в целом ориентируемся в том числе и на получение доходов от участия в еврокубках. Чем дальше мы пройдем, тем больше получим дохода".

Также Плутник не стал раскрывать условий контракта руководителя по спорту и развитию «Локомотива» Ральфа Рангника.

«У Рангника есть официальная должность в клубе, он же об этом сказал. Он пришел в клуб 1 июля. По условиям контракта надо обращаться к гендиректору», — отметил Плутник.