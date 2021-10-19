Гисдоль: «Хочу познакомиться с «Локомотивом» и дать им шанс сделать то же самое со мной»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль рассказал, при каких обстоятельствах клуб автоматически продлит контракт с ним.

— Все игроки в «Локомотиве» сейчас лучшие. У нас нет различий в восприятии. Самое главное — достижения, результат. Сотрудничество с молодыми тренерами? Для нас это привычно. Мы всегда раньше общались с тренерами молодых команд. Они приходили к нам на тренировки. Мы должны быть большой семьей.

— Вы можете представить свой тренерский штаб?

— Пока все только складывается. Мы не собрали еще полный штаб. У нас точно будет движение в этом.

— При каких обстоятельствах контракт будет продлен с вами автоматически?

— Будьте спокойны. Мое желание — получить договор до конца сезона. Я хочу познакомиться с командой и дать клубу шанс сделать то же самое со мной. А там посмотрим, что будет дальше. Я не такой тренер, который хочет только год или пять. Посмотрим, что будет в конце сезона.

Гисдоль подписал контракт с «Локомотивом» в начале октября по схеме 1+1.