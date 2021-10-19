Гисдоль: «Ко мне приклеился имидж спасателя»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль рассказал, что нового он может дать клубу.

— Что вы можете принести «Локомотиву», который играл в еврокубках?

— В бундеслигу я пришел как молодой тренер с миссией — спасать команды. В 27 лет я стал тренером. В «Хоффенхайм» я попал, потому что была возможность спасти команду. Ко мне приклеился имидж спасателя. Меня вызывают команды, у которых большие проблемы. Это очень интересно. Сейчас мне хотелось бы поиграть с командами, которые должны выигрывать. Мне интересно работать с командой, у которой большая цель. Хочу принести свой вклад в этот успех.

После 11 туров РПЛ «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.