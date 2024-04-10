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Сегодня, 21:00

Попов: «Кто из россиян мог бы помочь «Спартаку»? Тихонов — самый лучший вариант»

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Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов ответил на вопрос, кто может возглавить «Спартак» в случае увольнения Гильермо Абаскаля.

«Бердыева как-то уже предлагали в качестве тренера, и он отказался. Кто из россиян мог бы помочь «Спартаку»? Возможно, Тихонов. Он переосмыслил и по-другому работать стал, «Енисей» при нем неплохо начал играть.

Тихонов — самый лучший вариант, но он может и не пойти в «Спартак», потому что дал «Енисею» слово работать. И сможет, условно, через полгода, а «Спартаку» нужно срочно сейчас, к началу следующего сезона», — цитирует Попова Metaratings.ru.

8 апреля появилась информация, что новым главным тренером «Спартака» может стать нидерландский специалист Паскаль Янсен.

На данный момент красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 22 матчах.

Источник: Metaratings.ru
Андрей Тихонов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
3
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Краснодар

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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

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Квинси Промес

Спартак

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Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
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Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

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Спартак

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