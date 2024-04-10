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Агент Помазуна — об интересе «Динамо»: «Илья ничего не говорил, и я ни с кем не разговаривал»

Зарина Халимхонова
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Алексей Сафонов, агент голкипера ЦСКА Ильи Помазуна, выступающего в аренде за «Урал», прокомментировал корреспонденту «СЭ» новость об интересе «Динамо» к своему клиенту.

«Сейчас Илья в «Урале». Его задача помочь клубу, как минимум, не вылететь. Он мне ничего не говорил, и я ни с кем не разговаривал», — сказал Сафонов «СЭ».

Контракт 27-летнего Помазуна с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 26 матчах «Урала» во всех турнирах, пропустил 39 голов и 7 раз отыграл на ноль.

Ранее Помазун не исключил свой возможный переход в «Спартак».

Илья Помазун
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Сафонов
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3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
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7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
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13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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