Писарского отстранили от футбола на четыре года, три из которых — условно

РФС принял решение об отстранении от футбольной деятельности нападающего «Сочи» Владимира Писарского на четыре года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на спортивного юриста Антона Смирнова, который представляет интересы игрока.

РФС инициировал проверку в отношении Писарского после информации о возможной ставке, сделанной через третьих лиц на стыковой матч РПЛ против «Пари НН» (1:2). В том матче футболист получил прямую красную карточку в первом тайме.

Комитет РФС по этике применил к футболисту санкцию по статье 18 регламента РФС по этике (ставка). Писарский отстранен от футбола суммарно на четыре года. Один год — реальное наказание, еще три года — условно с испытательным сроком, который будет действовать два года.

При этом с Писарского сняты обвинения в манипулировании результатом стыкового матча с «Пари НН», вина форварда не доказана.

В сезоне-2024/25 Писарский играл в «Сочи» на правах аренды. В 30 матчах во всех турнирах он забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Права на нападающего принадлежат «Крыльям Советов», с которыми он подписал контракт в декабре 2022 года.

Также Писарский играл за «Оренбург», «Иртыш» и «Крымтеплицу».