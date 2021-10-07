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Сергей Пиняев вошел в топ-60 игроков 2004 года рождения по версии The Guardian

Россиянин Пиняев вошел в топ-60 игроков 2004 года рождения по версии The Guardian
14:53
Сергей Пиняев. Фото ФК «Крылья Советов».
Сергей Пиняев. Фото ФК «Крылья Советов».
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Авторитетное британское издание The Guardian опубликовало список лучших молодых игроков, которые родились в 2004 году. В список топ-60 попал один представитель России — полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев.

В этом сезоне Пиняев стал третьим по молодости игроком, дебютировавшим в РПЛ с 2008 года (16 лет и 270 дней).

Пиняев в минувшем сезоне чемпионата Олимп ФНЛ принял участие в 30 встречах за «Чертаново». Ему удалось отметиться двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Дополнительная информация:

https://www.theguardian.com/football/ng-interactive/2021/oct/07/next-generation-2021-60-of-the-best-young-talents-in-world-football

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Иван Шитик все материалы автора

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