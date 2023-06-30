Агент Магкеева заявил, что у игрока есть предварительные договоренности c «Локомотивом» о новом контракте
Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Станислава Магкеева, заявил о том, что переговорный процесс по продлению действующего контракта начнется после возвращения футболиста в Россию.
«Продление контракта? Стаса пока нет в России, он восстанавливается за границей. Как только вернется, то предварительно с руководством «Локомотива» у нас есть договоренности», — приводит слова Клюева Metaratings.ru.
24-летний футболист получил повреждение в матче 26-го тура чемпионата России против «Сочи» (3:0). У него выявили разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. 25 мая футболист был прооперирован в одной из французских клиник.
В минувшем сезоне Магкеев провел 19 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.
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