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Пиняев — о дебютном голе в РПЛ: «Рад, что удалось забить. Это должно было произойти намного раньше»

17-летний нападающий «Крыльев» Пиняев прокомментировал свой дебютный гол в РПЛ
12:49
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Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев прокомментировал свой первый гол в Тинькофф РПЛ, который он забил в матче 18-го тура с «Рубином» (2:0).

«В первую очередь, главное, что команда победила, — приводит слова Пиняева официальный сайт самарского клуба. — Рад, что удалось забить. Это должно было произойти намного раньше. Рад, что мы можем разделить радость победы в последней игре вместе с болельщиками».

Также нападающий поделился мнением о турнирном положении самарской команды.

«Хочется как можно выше подняться. Но мы много очков не добрали. В ряде игр мы были лучше. Но если та позицию, на котором мы сейчас находимся, настраивает на оптимистические ноты», — сказал он.

В нынешнем сезоне 17-летний Пиняев забил три мяча и отдал две результативные передачи в 19 встречах.

После 18 туров РПЛ «Крылья Советов» набрали 27 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?19320

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Карен Саркисян все материалы автора

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